“استعلم الآن” نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1445 والشروط والأوراق المطلوبة

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1445، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية والتي تعد محور اهتمام عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالكلية كونها من أشهر الكليات التي يوجد بها الكثير من المميزات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بالنتائج والشروط والأوراق المطلوبة….

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

حيث بدأ عدد كبير من الشباب في البحث عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1445، التي يسعى عدد كبير من الشباب للإلتحاق بها لما تقدمه من مميزات خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، إلا أنه حتى الآن لم تعلن إدارة الكلية الحربية عن أي تفاصيل أو أسماء المقبولين بها، وأكد رئيس مجلس الجامعة إلى أنه خلال الوقت الحالي يتم فرز وفحص الطلبات المقدمة وبعد الإنتهاء من هذه الخطوة سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الكلية الحربية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1445

وأعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم إليها وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

وأن يكون حسن السبر والسلوك.

ألا يكون تم الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف.

ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم ولا يقل وزنه عن 52 كيلو.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في نظام العلوم الطبيعية.

ألا يقل المعدل التراكمي عن 80%.

كما يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي أعلنت عنها الكلية وأن يجتاز الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية