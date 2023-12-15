“كشوفات ديسمبر ” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة |منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية والتي يستفيد منها قرابة الـ 56745 مواطن عراقي من شتى المحافظات العراقية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل وقد أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 والتي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من الأسر العراقية وذلم لأنها تعد مصدر الدخل الوحيد لهم خلال الفترة العصيبة التي تمر بها الكثير من الدول بسبب غلاء الأسعار ، وأكدت وزارة العمل العراقية أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أنه تم فرز الطلبات المقدمة وتم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت .

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عنه 60 عام.

أما للسيدات ألا يقل سن المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة