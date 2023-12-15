قائمة شهر ديسمبر.. أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق+ شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق، تثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين في العراق حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في البلاد، يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية مساعدات مالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين لا يحصلون على أي دخل شهري، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها البلد، إلا أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتقديم المساعدات والدعم لمواطنيها من أجل حياة كريمة، في هذا المقال، سنتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الفقرات التالية.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق، تعد منصة مظلتي الإلكترونية واحدة من أهم المنصات في هذا السياق، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن للمواطنين الدخول إلى المنصة وتحميل الكشوفات التي توضح المستفيدين من الدعم، وذلك في أي وقت يرونه مناسبًا.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن الذي يتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية:

أولاً، يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في الأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

يتعين على المتقدم تقديم جميع المستندات التي تثبت أنه لا يمتلك أصولًا ثمينة بقيمة كبيرة.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

ابحث عن قسم “أسماء الوجبة السابعة”.

أدخل الاسم المطلوب للاستعلام عنه.

اضغط على زر “تحميل الكشوفات” للاطلاع على الاسم المبحوث عنه في أي وقت ترغب فيه.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر أحد البرامج الداعمة الهامة للمواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم المالي، ينتظر الجميع إطلاق الوجبة السابعة من البرنامج، والتي تعد بتخيفي الضغط الاقتصادي للمستفيدين ويخفف العبء عنهم.