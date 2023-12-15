“كيا تتحدى مرسيدس” سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2024 السيارة الرياضية الأجمل

يمكن لمحبي شراء السيارات الفارهة شراء سيارة كيا سبورتاج لانها تعتبر من أهم السيارات الرياضية التي يتم تقديمها في مصر، وتعبر السيارة تعتبر من ضمن فئات SUV ولديها العديد من المزايا ويتم طرح السيارة على هيئة فئات يمكنكم التعرف على سعر كل فئة منهم من خلال متابعة هذا المقال ويمكنكم ايضا التعرف على جميع مميزات سيارة كيا سبورتاج 2024.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2024

يمكنكم معرفة تفاصيل أبرز مواصفات سيارة كيا سبورتاج من خلال النقاط التالية:

تم تصميم سيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات مكون من 4 سلندر بالإضافة إلى سعة 1600 سي سي تربو.

القوة الاجمالية للسيارة كيا سبورتاج تقدر بما يقرب من 180 حصان.

يبلغ العزم الأقصى لدوران سيارة كيا سبورتاج ما يقرب من 265 نيوتن متر.

سياره كيا سبورتاج مزودة بتقنية جر أمامي للعجلات.

تقوم سيارة كيا سبورتاج بنقل السرعة بسهولة الى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس بها سبع سرعات.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2024 فى مصر

يمكنكم التعرف على اسعار ال6 فئات لسيارة كيا سبورتاج من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية: