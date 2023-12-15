Now تنزيل ترددات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة السعودي 15/12 بكأس العالم للأندية 2023

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة، حيث سيواجه الفريقان في مباراة ضمن بطولة كأس العالم للأندية في الدور الثاني، وسوف تقام على ملعب الملك عبدالله الرياضية وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة

تذاع مباراة الأهلي مع اتحاد جدة اليوم وهو الموافق 15/12/2023 الجمعة في الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قنوات Ssc السعودية، كما سوف تتم إذاعتها على ثلاث قنوات أخرى ولكنها تكون مشفرة أي تحتاج إلى إشتراك شهري وليست مجانية..

قناة Football HD، وفيما يلي نعرض تردد القناة:

التردد يكون 11785.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي إلياه سات.

الاستقطاب يكون أفقي.

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي هو إنتل سات.

الاستقطاب يكون رأسي.

التردد هو 11555.

معدل الترميز يكون 30000.

قناة HD CBC Sport

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي Europe*Star 1.

التردد 11135.

معدل الترميز هو 27500.

معلقين مباراة الأهلي واتحاد جدة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السعودي، حيث يتساءل عنها الكثير من مشجعي كرة القدم عليهم، حيث تعد هذه المباراة من المباريات المهمة، حيث يسعى النادي الأهلي ليصل لمركز أفضل من المركز الثالث الذي حصل عليه في ثلاث مرات في 2006، 2020، 2021، حيث يتم عرض هذه المباراة بشكل اساسي على قنوات Ssc السعودية وفيما يلي سوف نتحدث عن معلقين هذه المباراة: