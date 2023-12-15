“استقبله حالًا” تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات وبدر سات لمتابعة مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة اليوم

عشاق القلعة الحمراء يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات، حيث يرغبون في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا من أجل متابعة الجولة بين الأهلي واتحاد جدة، ونذكر لكم اليوم كيف يمكن مشاهدة هذه الجولة وموعد انطلاقها، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات

يتساء الكثيرون عن تردد قنوات الناقله لكاس العالم للانديه، حيث القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا ضد اتحاد جدة، حيث تقوم قنوات ssc تمتلك حقوق نقل مباريات كأس العالم للأندية، حيث يتم إذاعة الجولة على واحدة من القنوات المشفرة ssc 1 hd ، حيث تعليق فهد العتيبي على القناة الأولى، بينما القناة الثانية بصوت مدحت شلبي، وتأتي ترددات القنوات على النحو التالي:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

تردد القناة 12523.

ناحية الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ على الرقم 3/4.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

التردد للقناة هو 12418.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

الترميز هو 27500.

معامل التصحيح للخطأ هو 5/6.

تردد قناة ssc بدر سات

التردد للقناة هو 12418.

معدل الترميز هو 27500.

معامل التصحيح للخطأ هو 2/3.

الاستقطاب هو الأفقي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

وضحنا لكم تردد قنوات الناقله لكاس العالم للانديه على مختلف الأقمار الصناعية، حيث تردد قناة ssc السعودية نايل سات وعرب سات وبدر سات، وبالنسبة لهذه الجولة، فهي تنطلق في الموعد التالي: