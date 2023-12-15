كشف حقيقة يعقوب مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتابعين ومشاهدي المسلسل في كل مكان وذلك عقب الأحداث الهامة والشيقة التي حدثت في الحلقة 140 من مسلسل المؤسس عثمان الذي يعتبر واحدًا من أفضل وأشهر المسلسلات التركية التاريخية الاسلامية التي تحكي عن المؤسس عثمان ابن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي واجه العديد من التحديات والمشاكل والصعوبات أثناء فترة حكمه في تركيا والدولة العثمانية، حيث تصدى للمغول والصليبيين والتتار الذين كانوا يرغبون في السيطرة على دولته والمساس بالدين الاسلامي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141

الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان أصبحت أكثر الاشياء التي تشغل محركات البحث وذلك عقب عرض الحلقة 140 من المسلسل الاحداث المهمة التي حدثت بها جعلت الجميع ينتظرون بفارغ الصبر عرض الحلقة 141 في مهمة بحث عثمان عن الخائن الذي يتواجد بينهم، تم عرض الحلقة السابقة من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الماضي على قناة ATV التركية وموقع قصة عشق، كما تم عرضه يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

تردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر نايل سات:

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اليرموك الجديد 2023 Yarmouk على النايل سات

تردد القناة : 11678.

بمعدل ترميز : 27500.

استقطاب القناة : أفقي.

نوع القمر الصناعي : نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 4\3 بجودة HD.