يبختك وهناك لو طلعت منهم.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 بالرقم القومي
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023
عملت الدولة المصرية على مساعدة الأسر محدودي الدخل من خلال تقديم برنامج دعم تكافل وكرامة لاعانتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومن غلاء أسعار، وأزمات اقتصادية وغيرها، لذلك تسعى الدولة لتوزيع دعم تكافل وكرامة على هذه الأسر المستحقة، كنوع من مساعدتهم، ويمكن لأي شخص الحصول على دعم تكافل وكرامة إذا كان من المستحقين له من خلال رابط تكافل وكرامة التي أنشأته وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية في مصر، لمعرفة المزيد عن دعم تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، ورابط التقديم تابع باقي التفاصيل.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023
من خلال رابط تكافل وكرامة الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية، يمكنك الاستعلام عن الأسماء التي من المقرر أن تحصل على هذا الدعم المقدم من الدولة، حتى تستعلم عن هذه الأسماء اتبع الخطوات التالية:
- أن تقوم بالتسجيل على موقع التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي منا هنا.
- ادخل علي معاش تكافل وكرامة.
- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.
- قم بالضغط علي زر الاستعلام.
- بعد اتباع هذه الخطوات، سوف تظهر لك القائمة المستحقة للدعم، وايضا الأسماء التي تم رفضها مع ذكر سبب الرفض.
- كما أنه يمكنك أن تستعلم عن الأسماء المستحقة لدعم تكافل وكرامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن، الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو: 15335.
ما هي شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر للحصول على دعم تكافل وكرامة، لمعرفتها تابع معي التفاصيل التالية.
- دعم تكافل وكرامة يجب أن لا يحصل عليه إلا الأسر المستحقة له.
- هناك عدة فئات تختص بدعم تكافل وكرامة، واي شخص غير هذه الفئات لا ينطبق عليه الدعم، وهم المطلقات، كبار السن، الأرامل، والأيتام.
- يجب أن ينتفع المتقدم براتب شهري يعطي له من برنامج دعم تكافل وكرامة.
- يشترط على الشخص الذي تقدم للحصول على دعم تكافل وكرامة، أن لا يكون لديه دعم من أي برنامج آخر.