يبختك وهناك لو طلعت منهم.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 بالرقم القومي 

عملت الدولة المصرية على مساعدة الأسر محدودي الدخل من خلال تقديم برنامج دعم تكافل وكرامة لاعانتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومن غلاء أسعار، وأزمات اقتصادية وغيرها، لذلك تسعى الدولة لتوزيع دعم تكافل وكرامة على هذه الأسر المستحقة، كنوع من مساعدتهم، ويمكن لأي شخص الحصول على دعم تكافل وكرامة إذا كان من المستحقين له من خلال رابط تكافل وكرامة التي أنشأته وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية في مصر، لمعرفة المزيد عن دعم تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، ورابط التقديم تابع باقي التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

من خلال رابط تكافل وكرامة الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية، يمكنك الاستعلام عن الأسماء التي من المقرر أن تحصل على هذا الدعم المقدم من الدولة، حتى تستعلم عن هذه الأسماء اتبع الخطوات التالية:

أن تقوم بالتسجيل على موقع التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي منا هنا.

ادخل علي معاش تكافل وكرامة.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.

قم بالضغط علي زر الاستعلام.

بعد اتباع هذه الخطوات، سوف تظهر لك القائمة المستحقة للدعم، وايضا الأسماء التي تم رفضها مع ذكر سبب الرفض.

كما أنه يمكنك أن تستعلم عن الأسماء المستحقة لدعم تكافل وكرامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن، الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو: 15335.

ما هي شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر للحصول على دعم تكافل وكرامة، لمعرفتها تابع معي التفاصيل التالية.