نزل الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد اليوم + موعد مباراة الأهلي بتوقيت السعودية ومصر

يتطلع جميع محركات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد تزامنًا مع قرب المباراة التي لم يتبق عليها سوى ساعات بسيطة ويواصل الأهلي الجولة وهو على أتم الاستعداد حتى يواجه الاتحاد السعودي الذي قد حصد الدوري السعودي بالربع النهائي في بطولة كأس الأندية بعد ما قد فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، والمباراة اليوم ستكون قوية منتظرة من جميع مشجعي كرة القدم، ولاسيما الناديين الأهلي والاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد

من المفترض أن القنوات التي تنقل مباراة الاتحاد السعودي والأهلي هي شبكة اس اس سي السعودية التي سيقوم بالتعليق عليها مدحت شلبي، وسيكون ذلك اليوم الخامس عشر من ديسمبر في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، إذ أنها القناة الوحيدة التي أخذت هذه البطولة بشكل حصري، ولها حق نقل كافة مباريات كأس العالم للأندية، فهي المرة الأولى التي ستقام فيها تلك البطولة داخل السعودية، وإليكم تردد القناة وهو كالآتي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12523

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز هو: 27500

تردد اس اس سي على عرب سات

التردد: 12380

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على بدر سات

التردد: 12418

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل قطر: 127500

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة اليوم

مباراة اليوم هي إحدى الأشياء الحاسمة التي تحدد من يتأهل في البطولة ليواجه الفرق القادمة، ولاسيما بأن كلا الخصمين أقوياء سواء كان إن اتحاد جدة أو الأهلي، تبدأ المباراة بتوقيت الثامنة مصر، أما السعودية فإن وقت المباراة هو التاسعة مساءً.