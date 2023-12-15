“تخلصي من دوشة العيال” استقبلي الآن تردد قناة طيور بيبي كيدز 2024 على النايل سات

في الفترات الأخيرة بدأ شهرة قناة طيور بيبي كيدز تزداد بقوة بين ربات المنزل وأولياء الأمور، وبدأ الكثيرين يبحثون عن ترددها لتنزيلها، وهي تعد أشهر قنوات التي تهتم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، مثل الاغاني، والبرامج الترفيهية المسلية، وغيرها من الأنشطة التي تمارسها القناة، مما ساهم في شهرتها بصورة واسعة بين القنوات التي تهتم بتقديم محتوى الأطفال، لمعرفة المزيد عن قناة بيبي كيدز وترددها تابع الكلمات التالية.

تردد قناة طيور بيبي كيدز 2024 على النايل سات

إذا كنت من محبي قناة بيبي كيدز، وترغب في تنزليها، فإليك الرابط:-

تردد قناة بيبي كيدز: 11393.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية ضبط تردد قناة طيور بيبي كيدز 2024 على جهاز الاستقبال:-

حتى يمكنك متابعة قناة بيبي كيدز، قم بتنزيل القناة على التلفاز الخاص بك، عن طريق الخطوات التالية:

قم بفتح الإعدادات واختر القائمة الرئيسية.

اختار القمر الصناعي نايل سات.

اختار البحث اليدوي.

قم بكتابة التردد وجميع بيانات القناة.

اضغط على كلمة البحث وانتظر النتيجة

قم بحفظ النتيجة، والتي من بينها قناة بيبي كيدز، واستمتع بالمشاهدة.

البرامج الترفيهية التي تعرض علي قناة طيور بيبي كيدز

تقوم القناة بعرض باقة من البرامج الترفيهية المميزة، منها برامج ليلي والورق الي تساعد الأطفال في تنمية مهارات الذكاء.