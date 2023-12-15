هام.. المتحدث الرسمي باسم التربية العراقية يُوضح موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

الطلاب والطالبات في العراق يبحثون في الوقت الحالي عن موعد امتحانات نصف السنة، حيث منتظرين على أحر من الجمر معرفة مواعيد الامتحانات الخاصة بهم وموعد إجازة نصف السنة، وفي تقرير اليوم نوضح الموعد الذي حدده متحدث التربية العراقي، فكونوا معنا.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق

وضحت وزارة التربية العراقية اليوم الجمعة الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 أنه اقتربت من تحديد مواعيد امتحانات نصف العام 2024 في العراق، وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد أن الوزارة قريبًا سوف تقوم بتحديدها للامتحانات لنصف العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون بنهاية الشهر المقيل، حيث الأسبوع الأخير لشهر كانون الثاني 2024.

إجازة أسبوع للطلاب في العراق

أعطت وزارة التربية العراقية الطلاب والطالبات لمدة أسبوع كامل إجازة بمناسبة الانتخابات في العراق، حيث بدئت الإجازة من يوم الثلاثاء الماضي الثاني عشر لشهر ديسمبر لعام 2023، حيث مستمرة هذه الإجازة ليعود الطلاب والطالبات إلى دوامهم الأربعاء 20 لشهر ديسمبر 2023، حيث يومي 18 و19 إجازة رسمية للموظفين في المصالح الحكومية.

الإجازات المتبقية في العراق 2023

وضحنا لكم موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق، وبالنسبة للإجازات المتبقية في عام 2023 حتى الآن إجازة واحدة فقط، حيث الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 هي إجازة بمناسبة مولد المسيح عيسي بن مريم، حيث كان شهر كانون الثاني هو أكثر الشهور نصيبًا من الإجازات الرسمية، حيث كانت إجازاته على النحو التالي: