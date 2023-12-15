يا بختك هتتفرج على الماتش في بيتك.. ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد+ موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

في هذه المقالة، سنقدم لكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد، ستهتز أرض المملكة العربية السعودية اليوم بسبب هذا اللقاء المثير بين الفرقتين، سيتم بث المباراة على قناة SSC Sports 1، وستقدم قناة SSC الرياضية بالتعليق البارع للمعلق الرياضي مدحت شلبي.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد، يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك على التردد 12523 على النايل سات، بالاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، مع معامل تصحيح الخطأ 4/3.

كما يمكنك مشاهدة المباراة على قناة عرب سات على التردد 11747، بالاستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500، مع معامل تصحيح الخطأ 3/2.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم مباراة مثيرة في إطار كأس العالم للأندية 2023، حيث يلتقي اليوم الاتحاد والأهلي. يحدد الجدول الذي نشره FIFA تاريخ بدء هذه المباريات الحاسمة يوم الجمعة الساعة 8 مساءً.

ومن المنتظر أن تكون المواجهة ملحمية، إذ تدور في إطار الديربي العربي الذي يجمع فريقين أساسيين من المنطقتين العربية والإفريقية.

ويجب على المشجعين والمتابعين الاستعداد للاستمتاع بهذه التجربة الكروية المثيرة، والتي تمثل جزءًا من رحلة الفريق ليصبح بطلاً للعالم في هذه البطولة المثيرة.

وسبق للاتحاد أن حصد اللقب برصيد ثلاث نقاط من مبارياته السابقة، بينها مواجهة مع أوكلاند سيتي، انتهت بهدف رائع من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.