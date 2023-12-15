خبر طيب.. صرف مبلغ من 500 إلى 1000 درهم مغربي من الدعم الاجتماعي المباشر بنهاية دجنبر الجاري وفق هذه الضوابط

بعد إطلاق المملكة المغربية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب وتخصيص منصة من أجل www asd ma التسجيل في الدعم المباشر، بدأ الكثير من المستفيدين يتساءلون عن طريقة الاستفادة من الدعم المباشر 2023 وطريقة www asd ma تتبع الطلب، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل ما يخص هذا الدعم ومتى ينزل للمستفيدين منه؟ فضلًا كونوا معنا.

الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب

بداية من شهر دجنبر أتاحت المملكة المغربية للمواطنين والمواطنات www asd ma التسجيل في الدعم المباشر، حيث منصة من أجل تقديم الدعم للأسر الفقيرة في دولة المغرب، سواء كبار السن أو من لديهم أطفال بسن التمدرس، حيث يتم التسجيل بهذا الدعم بعد التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وتأتي خطوات التسجيل على النحو التالي:

توجه في البداية إلى موقع الدعم الاجتماعي المباشر، ثم انقر على زر “طلب الاستفادة”.

انقر على تسجيل وابدأ في إدخال البيانات المطلوبة منك، حيث النوع ذكر أو أنثي، ثم رقم البطاقة وباقي الخطوات الخاصة بالتسجيل.

أدخل باقي البيانات، حيث عملية التسجيل ثم نوع الإعاقة، وبعدها التصريح بالأطفال، ثم في النهاية انقر على “تأكيد الطلب”.

يتم معالجة طلب المستفيد والرد عليه في فترة لا تزيد عن شهر.

متى ينزل الدعم الاجتماعي في المغرب؟

وضحت الجهات المسؤولة في المغرب أن إعانة الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب سوف تنزل للمؤهلين في نهاية كل شهر ميلادي، وبداية من نهاية شهر دجنبر الحالي سيتم صرف أولى دفعات هذا الدعم، حيث مبلغ بقيمة 500 درهم إلى مبلغ 1000 درهم مغربي، وتختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أسرة أخرى على حسب تركيب الأسرة وعدد الأطفال بها بسن التمدرس.