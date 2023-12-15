تابع مباراة الأهلي المصري ضد الأتحاد السعودي في كأس العالم للاندية 2023 عبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية

تردد قناة SSC الرياضية السعودية، بعد أن تم أفتتاح كأس العالم للأندية 2023 والبداية القوية جدا التي قام بها نادي الاتحاد السعودي في مباراته الأولى أمام نادي أوكلاند سيتي، وبالتزامن مع الساعات القليلة التي تفصلنه عن مباراه الأهلي المصري ضد الأتحاد السعودي في كاس العالم للانديه 2023، قام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن تردد القنوات التي لديها حقوق نشر المباراة من خلال القمر الصناعي عرب سات، وتعد قناة إس إس سي إحدي أهم القنوات الناقلة لمباراة اليوم، لذلك سوف نقوم من خلال هذه المقالة بعرض كيفية ضبط تردد القناة وماهو ترددها الأصلي تابع المزيد من الفقرات.

تردد قناة SSC السعودية على قمر صناعي عرب سات

تعد قناة SSC هي أحدي القنوات الحصرية والمشغرة التي تمتلك حقوق نقل مباريات مونديال الأندية، لذلك يقوم الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية ومن مختلف الدول العربية ايضا بالبحث عن ترددها علي القمر الصناعي عرب سات، لتتمكن ايضا من ضبط تردد القناة لمشاهدة مباراة الأهلي المصري والأتحاد السعودي في كأس العالم قم بتطبيق الخطوات التالية:

من خلال الريموت اضفط علي قائمة”منيو”

سوف تنتقل الي القائمة الرئيسية التي ستمكنك من خلالها إضافة قناة اس اس سي.

اضغط علي خانة”إضافة قناة جديدة“

إدخال تردد قناة scc السعودية وجميع البيانات الخاصة بها.

سوف تجد خانة بها كلمة بحث قم بالضغط عليها.

بعد ان تنتهي من تطبيق جميع الخطوات التي قمنا بذكرها اضغط علي كلمة”حفظ”

كيف تشاهد مباراة الأهلي والأتحاد السعودي اليوم؟

يمكنك مشاهدة مباراة اليوم الذي ستقام بين الأهلي المصري والأتحاد السعودي من خلال قناة إس إس سي، وها هو ترددها عبر القمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة علي العرب سات: 12418. القمر الصناعي ل ssc: عرب سات. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500. التشفير: لا يوجد تشغير للقناة. الجودة: اتش دي. معدل الاستقطاب: رأسي.

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا الي نهاية مقالة اليوم نتمني أن يكون ماقمنا بتقديمة قد أفادكم.