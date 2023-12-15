تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية تابع مباراة الأهلي واتحاد جدة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية، حيث إن موعد إذاعة مباراة الأهلي المصري واتحاد جَدَّة السعودي، في مباراة الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 الليلة، هذه المباراة هي المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث التقيا الفريقين في عام 2012، وفاز الأهلي المصري، يدخل الأهلي المصري هذه المباراة وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيَا، ويسعى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، أما اتحاد جَدَّة السعودي، فهو حامل لقب الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، اعرف كيف تشاهد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد جَدَّة السعودي

نتوقع أن تكون هذه المباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين مميزين ومدربين على مستوى عالٍ، فهل يستطيع الأهلي المصري الحفاظ على لقبه، أم سيتمكن اتحاد جَدَّة السعودي من تحقيق اللقب للمرة الأولى؟ ، ننتظر لنعرف النتيجة اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السُّعُودية على ملعب الملك عبد الله.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كاس العالم للأندية

القنوات الناقلة للمباراة اليوم بين النادي الأهلي المصري ونادي اتحاد جَدَّة السعودي هي قنوات ssc، حيث يمكنكم ضبط تردد القنوات كالتالي:

تردد قناة SSC على النايل سات هو 12523، الاستقطاب عمودي (V)، معامل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز 27500.

تردد قناة SSC على عرب سات هو 12380، القمر الصناعي عرب سات، معامل تصحيح الخطأ 5/6، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة SSC على بدر سات هو 12418، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

يمكنك ضبط هذه الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بك لمشاهدة قناة SSC الرياضية ومتابعة المباراة.