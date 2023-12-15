“اتفرج الآن”تردد قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة

يترقب الملايين من جمهور كرة القدم في الوطن العربي مباراة الأهلي واتحاد جدة، التي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية وتنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة قناة ssc السعودية الرياضية، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعد قناة ssc السعودية الرياضية من أحدث القنوات الرياضية في المنطقة، وقد حظيت بشعبية كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022 وتمتلك القناة حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المهمة، مثل الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.

قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي

تقدم قناة ssc محتوى رياضي عالي الجودة، مع تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية المحلية والعالمية وتتميز القناة بتقديمها لبرامج وتقارير تحليلية قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى استضافة أبرز المحللين الرياضيين وتعد مباراة الأهلي واتحاد جدة من أهم المباريات في كأس العالم للأندية، حيث يلتقي فيها بطل دوري أبطال أفريقيا ببطل الدوري السعودي للمحترفين ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل مواصلة مشواره في البطولة والوصول إلى نصف النهائي أما اتحاد جدة، فيسعى بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، من أجل تأكيد جدارته بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

ترددات قناة ssc

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات بالمواصفات التالية:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكنكم متابعة قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات بترددها الجديد: