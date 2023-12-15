“هتقبض 4 بواكي غير الحوافز“ وظائف مترو الأنفاق الجديدة 2024 الشروط وخطوات التقديم.. ألحق قدم بسرعة

وفقا لما صرحت عنه الهيئات المتخصصة أنه من المتوقع افتتاح 6 محطات ج جديدة داخل مترو الأنفاق داخل الخط الثالث، مما يترتب توافر العديد من فرص العمل المختلفة، برواتب مجزية وذلك ما تساءل عنه العديد من الأشخاص، وذلك ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

محطات مترو الأنفاق الجديدة

جاري افتتاح عدد 6 محطات جديدة داخل الخط الثالث والمحطات هم: إمبابة، السودان، البوهي، القومية، الطريق الدائري، محور روض الفرج.

مميزات وظائف مترو الأنفاق

تشمل الوظائف داخل مترو الأنفاق العديد من المميزات وهي:

توفر تأمين شامل على الحياة.

تمنح الموظف دورات تدريبية مدفوعة.

يوجد ترقيات سريعة في مجال الأمن الإداري.

توفر تأمين طبي واجتماعي.

يوجد زيادة سنوية.

تعطي الموظف ملابس العمل مجانًا.

شروط التقديم في الوظيفة

للتقدم في وظائف مترو الأنفاق يجب توافر مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن يكون صاحب هيئة مناسبة.

يشترط أن يجيد القراءة والكتابة.

يجب أن يكون طوله مناسب.

الأوراق المطلوبة للوظائف

صورة من البطاقة الشخصية.

صور شخصية للمتقدم.

فيش وتشبيه.

مرتبات وظائف مترو الأنفاق

يوجد مرتبات مجزية والتي تبدأ من 3300 وتصل حتى 4000 جنيه، أيام العمل 6 أيام بالأسبوع ويوم عطلة متغير، مواعيد العمل تتراوح ما بين 10 ساعات وحتى 12 ساعة، وذلك يكون وفقًا للورديات.

كيفية التقديم للوظائف

للتقديم على وظائف مترو الأنفاق يجب التواصل على الأرقام التالية:

01123894722.

01011471676.

01207273996.

مهام الوظيفة

يقوم الموظف بتنظيم حركة الركاب على الموجودين رصيف المحطة، بالإضافة إلى إشراف الأمن العام على المحطة.