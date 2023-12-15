وزارة الداخلية: حمل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 لجميع محافظات العراق

وجبة نقل النفوس التي يبحث عنها كثير من العراقيين، فهي إحدى الخِدْمَات التي تقدمها الحكومة العراقية تضامنا مع وزارة الداخلية العراقية بهدف تسهيل إجراءات نقل النفوس للمواطنين العراقيين، ويتم من خلال هذه الخدمة توفير الوقت والجهد على المواطنين، وهي إلى ذلك تحد من الازدحام في الدوائر الحكومية، وتحسن مستوى الخِدْمَات الحكومية المقدمة للمواطنين العراقيين، كما أنها تعمل على تعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى المواطنين العراقيين، وفي الأسطر التالية نبين كيف يمكننا الاستعلام عن هذه الوجبة.

ما هي الشروط المطلوبة لنقل النفوس؟

الشروط المطلوبة لنقل النفوس، والتي وضعتها وزارة الداخلية العراقية هي كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم. أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة أحوال مدنية سارية المفعول. ويشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. أن يكون المتقدم غير ممتلك لأصول أو ممتلكات عقارية غالية الثمن.

في حالة استكمال جميع الشروط يمكنك الدخول على موقع حكومة المواطن الإلكترونية والاستعلام عن اسمك ضمن كشوفات نقل النفوس.

كيفية الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس

يمكن للجميع بسهولة الاستعلام عن أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس في العام 2024 في العراق باتخاذ بعض الخطوات التي تتمثل فيمَا يلي:

الدخول إلى موقع حكومة المواطن الإلكترونية. الضغط على الموقع الإلكتروني. الضغط على خانة الاستعلام عن خدمة نقل النفوس 2024. تدوين الاسم كاملًا بشكل صحيح وكتابة رَقَم الوجبة المراد الاستعلام عنها. اختيار المواقع التي يتم تغيير الاسم أو اللقب من خلالها. اضغط على خانة الاستعلام.

يمكنك بعدها تحميل كشوفات نقل النفوس pdf والاستعلام عن حالتك.