“ذاكر كويس قربت“ جدول امتحانات منتصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية

صرحت الإدارات التعليمية من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، كما أنه تم الإعلان في العديد من المحافظات من قبل المدارس المختلفة، ولكن يجب العلم أنه وفقًا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أنه غير مسؤولة عن جدول امتحانات مراحل النقل المختلفة وأن تلك المهمة تخص الإدارات التعليمية فقط، والوزارة تقوم بإرفاق جداول الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات منتصف العام محافظة جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه وفقًا للخريطة الزمنية ستكون الامتحانات كالتالي:

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من المقرر بدء الامتحانات من يوم السبت الموافق 13 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 يناير.

مدرسة الفصل الواحد الصف الثاني سوف تبدء من يوم السبت الموافق 13 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 14 يناير.

مدرسة الفصل الواحد الصف الثالث سوف تبدأ من 13 يناير وحتى 15 يناير.

مدرسة الفصل الواحد الصف الرابع والسادس سوف تبدأ من 13 يناير وحتى 15 يناير.

مدرسة الفصل الواحد الصف الخامس سوف تبدأ من 13 يناير وحتى 17 يناير.

مدرسة الصم والبكم الصف الرابع والسادس سوف تبدأ من 13 يناير وحتى 17 يناير.

مدرسة الصم والبكم الصف السابع والثامن سوف تبدأ من 13 يناير وحتى 17 يناير.

جدول امتحانات منتصف العا للمرحلة الاعدادية

ومن المقرر أن تكون امتحانات المرحلة الاعدادية كالتالي:

الصف الأول والثاني الإعدادي بداية من يوم 13 يناير وحتى 17 يناير.

الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 21 يناير وحتى 25 يناير.

الصف الأول والثاني الإعدادي مدرسة الصم والبكم بداية من يوم 13 يناير وحتى يوم 17.

الصف الثالث الإعدادي مدرسة الصم والبكم بداية من 21 يناير وحتى 25 يناير.

جدول امتحانات منتصف العام للمرحلة الثانوية

بالإضافة إلى أنه من المقرر بداية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية العامة من يوم 13 يناير وحتى 24 يناير، بينما الصف الأول والثاني الثانوي الفني والتجاري والفني الفندقي بداية من يوم 9 يناير وحتى 17 يناير، مدارس الصم والبكم الفني سوف تبدأ من يوم 13 يناير وحتى يوم 17 يناير.