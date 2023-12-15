لولو بورطة .. تردد قناة وناسة للاطفال 2024 على النايل سات والعرب سات+ أشهر أغاني قناة وناسة للأطفال

تردد قناة وناسة للاطفال، يعتبر واحدًا من أشهر الترددات الفضائية في الوطن العربي، تهدف القناة إلى تقديم برامج وأنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة للأطفال، في هذه المقالة، سنقدم لكم معلومات حول تردد قناة وناسة للأطفال لتتمكنوا من مشاهدة برامج الترفيه والأغاني المفضلة لأطفالكم بسهولة.

تردد قناة وناسة للاطفال

تردد قناة وناسة للاطفال، تم تحديث إشارات ورموز تردد قناة وناسة للأطفال في العام 2023. في السابق، كان التردد يعتمد على معامل استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، يمكن للمشاهدين استقبال قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات وعرب سات، تعرض القناة برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال، بما في ذلك الأغاني المنوعة والألعاب المسلية والرسوم المتحركة طوال اليوم.

تردد قناة وناسة للاطفال على النايل سات عام 2023

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: جودة قياسية (SD).

تردد قناة وناسة للاطفال على عرب سات عام 2024

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: جودة عالية (HD).

أشهر أغاني قناة وناسة للأطفال

“أنا لولو ساعدوني”.

“وين سنك يا لولو”.

“بم بم حيوانات”.

“بيبي شاور”.

“دكتور الأسنان الحقني”.

“القطة توتة”.

“مين اللي سرق الحزمة”.

“هابي بيرث داي”.

“وينك يا لولو”.

“وينو الأحمر يا لولو”.

“يا شرطي حرامي”.

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