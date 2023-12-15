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“عاااجل ورسمي“ موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 والأجازة + موعد امتحانات الصف الأول الثانوي
موعد امتحانات نصف العام 2024
اقترب موعد امتحانات منتصف العام لجميع الفرق التعليمية في مختلف المحافظات، لذلك يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات الترم الأول 2023، وذلك ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال مقالنا.
موعد امتحانات نصف العام 2024
صرحت كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الترم الدراسي الأول المقرر أن بدايته كانت بداية من 30 سبتمبر 2023 وحتى 15 يناير 2024 ووفقًا للخريطة الزمنية لهذا العام أن امتحانات منتصف العام لصفوف النقل سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وبعض المدارس الأخرى سوف تبدأ في 9 يناير 2024.
موعد إجازة منتصف العام 2024
وفقًا الخريطة الزمنية لذلك العام والذي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم أن إجازة منتصف العام سوف تبدأ من 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير 2024.
امتحانات الصف الأول الثانوي 2023
من المقرر بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقًا لآليات محددة والتي سوف تكون كالتالي:
- الجدير بالذكر أن امتحانات صفوف النقل الثانوية سوف تكون على مستوى المديرية وذلك حيث يقوم مدير المديرية بوضع جدول موحد، والتي من المقرر أن تبدأ من 14 يناير وتستمر حتى 254 يناير، بالإضافة إلى أن موجه أول المادة هو الذي يقوم بوضع الامتحانات وذلك لتكون الامتحانات موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.
- وفقًا للكتاب الدوري الذي تم إصداره في 21 نوفمبر 2022 أن يجب أن الورقة الامتحانية تحتوي على 15٪ من الأسئلة المقالية، 85٪ من أسئلة اختيار من متعدد، أقرت وزارة التربيةوالتعليم أنه يجب على المدارس التي استلمت التابلت بالفعل ومدارسهم متصلة بالانترنت سوف يتم امتحان أسئلة اختيار من متعدد على التابلت والأسئلة المقالية في ورقة امتحانية، وفي حين مواجهة أي مشكلة في نظام التابلت يتم إجراء الامتحان ورقيًا.
- أما بالنسبة للمدارس التي لا يعمل بها الانترنت سوف يتم إجراء الامتحان ورقيًا، وكذلك حالات الدمج من المقرر موعد امتحاناتهم مع اقرانهم من الصفوف الأخرى في نفس الموعد، وسوف يتم تصحيح ورقة الامتحان من قبل المدير العام للإدارة التعليمية.