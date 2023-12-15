“عاااجل ورسمي“ موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 والأجازة + موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

اقترب موعد امتحانات منتصف العام لجميع الفرق التعليمية في مختلف المحافظات، لذلك يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات الترم الأول 2023، وذلك ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات نصف العام 2024

صرحت كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الترم الدراسي الأول المقرر أن بدايته كانت بداية من 30 سبتمبر 2023 وحتى 15 يناير 2024 ووفقًا للخريطة الزمنية لهذا العام أن امتحانات منتصف العام لصفوف النقل سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وبعض المدارس الأخرى سوف تبدأ في 9 يناير 2024.

موعد إجازة منتصف العام 2024

وفقًا الخريطة الزمنية لذلك العام والذي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم أن إجازة منتصف العام سوف تبدأ من 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير 2024.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

من المقرر بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وفقًا لآليات محددة والتي سوف تكون كالتالي: