لحاملي البكالوريوس.. وظائف بنك CIB الجديدة+ شروط وظائف بنك CIB الجديدة

وظائف بنك CIB الجديدة الشاغرة والتي أعلن عنها بنك CIB، لحديثي التخرج، كما أعلن عن عدد من المهام والمسؤوليات لهذه الوظائف، والتي يجب على المتقدم الاطلاع عليها، والالتزام بالشروط المحددة من البنك للتقديم على هذه الوظائف.

وظائف بنك CIB الجديدة

وظائف بنك CIB الجديدة، هناك بعض المهام التي تتطلبها الوظائف الشاغرة في بنك CIB، والتي ينبغي على المتقدم التعرف عليها قبل التقديم، وقد جاءت على النحو التالي:

التعامل مع كافة عمليات فتح الحساب، إلى جانب العمليات التي تتعلق به منها إدخال النظام، أو إدخال البيانات.

تزويد العملاء بالتفاصيل الأساسية، والخدمات التي يقدمها البنك.

التعامل مع الاستفسارات والشكاوى من العملاء.

التأكد من حل أي مشكلة تواجه العميل بإتقان.

التواصل بالطرق الفعالة مع زملاء العمل.

تقديم وتعزيز القنوات البديلة للعملاء، بهدف تقليل حركة المرور في البنك.

التعرف على اللوائح الخاصة بالبنك المركزي المصري، والتي لها صلة بالقوانين المصرفية.

شروط وظائف بنك CIB الجديدة

وضع البنك عدد من الشروط المطلوبة والمهام التي على المتقدم معرقتها، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة وما يعادلها.

لن يشترط وجود خبرة.

إجادة اللغة الإنجليزية بإمتياز.

يجب أن يكون المتقدم على دراية بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.

يجب أن يملك المتقدم مهارات التواصل.

العمل تحت ضغط.

تستطيع التقديم بكل سهولة في البنك من خلال موقع البنك الرسمي، أو من خلال الرابط التالي والضغط هنـــــــا ليتم تحويلك بصورة مباشرة إلى لينك التقديم في الوظائف المتاحة.