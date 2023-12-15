دقائق فقط على عرض مباراة الاهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية “هنــــا” 15/12/2023

ييترقب جميع عشاق وجماهير النادي الاهلي المصري الليلة موعد مباراة الاهلي والاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية حيث يلتقي النادي الاهلي في مباراة قوية ومثيرة ومنتظرة بنظيره الاتحاد السعودي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة في ليلة كروية مثيرة ينتظرها جميع الجماهير المصرية والعربية وخلال السطور التالية نكشف عن موعد مباراة الاهلي والاتحاد اليوم وجميع القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد اليوم في كأس العالم للأندية

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد مباراة الاهلي والاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية حيث تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات ، وتقام المباراة على ملعبة الامير عبدالله في مدينة جدة ، ويشارك النادي الأهلي للمرة الرابعة على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه حيث يعتبر من أكثر الأندية العربية والافريقية التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد اليوم

بعد معرفة موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد اليوم ، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية في الوطن العربي والشرق الأوسط ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بتعليق المعلق المصري مدحت شلبي عبر شاشة قناة SSC ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.