شوف الحلقة الجديدة.. المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7+ عن مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7، يبحث المتابعين عن المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7، ويعتبر المسلسل من أكثر المسلسلات التركية نجاحا في الآونة الأخيرة ويحقق نسب مشاهدات عالية جدا في تركيا وفي الوطن العربي، وتحقق الدراما التركية التاريخية عموما إقبالا كبيرا من المتابعين بداية من مسلسل حريم السلطان إلى مسلسل قيامة ارطغرل، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان تكملة عن قصة مسلسل قيامة ارطغرل.

المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7

المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7، يعتبر المؤسس عثمان الموسم الخامس ح 7 من العناوين التي تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض المسلسل أسبوعيا على قناة ATV التركية مساء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويتم عرض الحلقة مترجمة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وحقق المسلسل نجاحا قويا منذ اليوم الأول لعرضه في 20 نوفمبر عام 2019، ويستكمل المسلسل قصة المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية ابن الغازي أرطغرل، حيث يتناول تفاصيل تحويل الدولة العثمانية من دولة ضعيفة وفقيرة إلى دولة قوية ذات سلطة ونفوذ عالية بالإضافة إلى عرض المسلسل أهم التحديات والمصاعب التي تواجه المؤسس عثمان مع المغول و التتار والصليبيين بالإضافة إلى صراعاته مع قبيلته.

عن مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان هو مسلسل تركي تاريخي من إنتاج محمد بوزداغ وإخراج متين جوناي، ويقوم بدور المؤسس عثمان الممثل التركي المشهور بوراك أوزجيفيت المعروف في العالم العربي عن دوره في مسلسل حب أعمى باسم كمال، وصل عدد حلقات مسلسل المؤسس عثمان إلى 140 حلقة تم عرضها على مدار خمسة مواسم، ومازال المسلسل مستمر في عرضه لما يحققه من نجاحات كبيرة ونسب مشاهدات عالية سواء بين الجمهور التركي أو الجمهور العربي.