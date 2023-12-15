الجدول نزل.. جدول امتحانات نص السنة+ جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات نص السنة من المواضيع التي زاد البحث عنها بصورة كبيرة في الأوقات الأخيرة من قبل الطلبة، فقامت وزارة التربية والتعليم بمصر الإعلان عن مواعيد بدء الامتحانات لسنة 2024، وأعلنت عن جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الأول الدراسي للطلاب الأزهر والنقل، يشترط على كل الطلبة والطالبات الاستعداد بشكل جيد لكي يحصلوا على درجات عالية حتى يلتحقون بالمرحلة التي يودون الالتحاق بها، سأوضح بمقالنا هذا جدول الامتحانات الخاص بالمرحلة الإعدادية.

جدول امتحانات نص السنة

جدول امتحانات نص السنة الخاص بالصفوف الإعدادية، وهي كالآتي:

جدول اختبارات الصف الأول الإعدادي

امتحان مادة اللغة العربية سيكون يوم 9 من يناير.

أما عن مادة الرياضيات سيكون يوم 10 يناير.

امتحان مادة العلوم سيكون في يوم 11 من يناير.

أما في يوم 12 من شهر يناير سيكون امتحان مادة الدراسات.

يوم 13 من شهر يناير سيكون امتحان مادة تكنولوجية المعلومات.

امتحان اللغة الأجنبية سيكون يوم 16 من شهر يناير.

في يوم 17 من شهر يناير امتحان مادة التربية الفنية.

امتحان مادة التربية الرياضية سيكون في يوم 18 من شهر يناير.

جدول اختبارات الصف الثاني الاعدادي

امتحان مادة اللغة العربية سيكون يوم 23 من يناير.

أما عن مادة الرياضيات سيكون يوم 24 يناير.

امتحان مادة العلوم سيكون في يوم 25 من يناير.

أما في يوم 26 من شهر يناير سيكون امتحان مادة الدراسات.

يوم 27 من شهر يناير سيكون امتحان مادة تكنولوجية المعلومات.

امتحان اللغة الأجنبية سيكون يوم 30 من شهر يناير.

في يوم 31 من شهر يناير امتحان مادة التربية الفنية.

مادة التربية الدينية سيكون الامتحان في يوم 1 من شهر فبراير.

امتحان مادة التربية الرياضية سيكون في يوم 2 من شهر فبراير.

جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي