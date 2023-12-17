اقتصاد
بعد غلاء الاسعار.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 // نصيب الفرد من السلع التموينية
نصيب الفرد من السلع التموينية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر ديسمبر منذ اليوم الأول من الشهر الجاري لكل من يمتلك البطاقات التموينية و سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال عن نصيب الفرد من التموين
نصيب الفرد من السلع التموينية
بين وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل فرد له نصيبًا على بطاقة التموين الخاصة به خلال شهر ديسمبر 2023 كما في الآتي
- يكون صرف زجاجة الزيت 800 مل لكل شخص مسجل على بطاقة التموين بحد أكثر أربع زجاجات على البطاقة الواحدة.
- ويكون صرف كيلو السكر لكل شخص مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى 6 كيلو جرام سكر على البطاقة الواحدة.
الجدير بالذكر أن نصيب الفرد داخل التموين يكون حوالي 50 جنيهًا مصريًا وصولًا إلى الفرد الرابع فقط، أما في حال توافر الفرد الخامس داخل بطاقة التموين يصرف له 25 جنيهًا فقط.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023
نصيب الفرد من السلع داخل التموين حيث لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 أي تحركات جديدة حتى وقت النشر إذ يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها عبر سبتمبر الماضي وجاءت الأسعار كما في الآتي
- سكر معبأ 1 كيلو ب12.60 جنيه.
- أرز معبأ 1 كيلو ب 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت 800 مل ب 30 جنيه.
- دقيق معبأ 1 كيلو ب 18 جنيه.
- مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه .
- مكرونة معبأة 800 جرام 18 جنيه.
- فول معبأ 500 جرام 9 جنيه .
- عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه.
- مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيه.
- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيه.
- الصلصة 300 جرام 8 جنيه.
- المربي 350 جرام 16 جنيه.
- تونة مفتتة 140 جرام 18 جنيه..
- جبنه تتراباك 250 جرام 14 جنيه.