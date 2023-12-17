بعد غلاء الاسعار.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 // نصيب الفرد من السلع التموينية

نصيب الفرد من السلع التموينية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر ديسمبر منذ اليوم الأول من الشهر الجاري لكل من يمتلك البطاقات التموينية و سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال عن نصيب الفرد من التموين

نصيب الفرد من السلع التموينية

بين وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل فرد له نصيبًا على بطاقة التموين الخاصة به خلال شهر ديسمبر 2023 كما في الآتي

يكون صرف زجاجة الزيت 800 مل لكل شخص مسجل على بطاقة التموين بحد أكثر أربع زجاجات على البطاقة الواحدة.

ويكون صرف كيلو السكر لكل شخص مسجل على بطاقة التموين وبحد أقصى 6 كيلو جرام سكر على البطاقة الواحدة.

الجدير بالذكر أن نصيب الفرد داخل التموين يكون حوالي 50 جنيهًا مصريًا وصولًا إلى الفرد الرابع فقط، أما في حال توافر الفرد الخامس داخل بطاقة التموين يصرف له 25 جنيهًا فقط.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

نصيب الفرد من السلع داخل التموين حيث لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 أي تحركات جديدة حتى وقت النشر إذ يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها عبر سبتمبر الماضي وجاءت الأسعار كما في الآتي