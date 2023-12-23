“رسمياً” موعد صرف السلع التموينية شهر يناير// نصيب الفرد من السلع التموينية

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير حيث يقوم جميع أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير حيث تعتبر تلك المعاشات دعم تسعى الدولة بتقديمها لبعض الشعب الذين كانوا يعملون في بعض الوحدات الحكومية والذين أصبحوا من مجموعة كبار السن و المسنين ولا يقدروا من أداء أي شغل أو بإمكانهم الحصول على أي مصدر من أجل تكملة روتين حياتهم فلهذا سوف نتعرف في ذلك المقال عن جميع المعلومات

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير

صرحت وزارة التموين والتجارة المصرية عن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024، فالجدير بالذكر أن موعد صرف التموين للأسر يكون كل يوم 1 بالشهر بجانب دعم العيش، فنحن على أمل بزيادة نصيب الفرد من السلع حتى يسد احتياجات المنزل.

نصيب الفرد من السلع التموينية

الجدير بالذكر أن وزارة التموين تعمل على صرف عدد من السلع الأساسية على بطاقات التموين ومنها زجاجات الزيت التي يصل حجمها إلى 800 مل بحد أقصى 4 زجاجات فقط، وكذلك تعمل على صرف السكر بمعدل 6 كيلو بالنسبة إلى البطاقة الواحدة، حيث تم تحديد أن الفرد يستطيع صرف 50 جنيه من البطاقة بحد أقصى 4 أفراد أما بالنسبة إلى الأفراد المتبقين يقومون بصرف 25 جنيه فقط بداية من الخامس.

ختاما لموضوعنا موعد صرف السلع التموينية شهر يناير كما أننا استطعنا التعرف على نصيب الفرد الذي يحصل عليه من خلال بطاقات التموين فقد وضحنا لكم كافة ما تريدونه و نتمنى أن تكونوا قد استفدتوا.