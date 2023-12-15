أخيرًا spa.gov.iq لينك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لشهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة العمل في دولة العراق عن أسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية بدولة العراق حيث كشفت عن أعداد المواطنين وهو ما يقرب من ثلاثة الآلاف مواطن للتقدم للحصول علي الرعاية الاجتماعية، علي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنها شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم المعونات والمساعدات لمواطنيها وذلك من أجل مواجهة المعيشة ومن أجل حياة كريمة، علما بأنة سوف نوفيكم بكافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع من ناحية كيفية الدخول والتعرف علي أسماء القبولين من قبل الرعاية الاجتماعية وشروط الحصول عليها في السطور التالية تابعونا.

كيفية الدخول علي منصة مظلتي الرسمية

أولا ادخل علي موقع وزارة العمل الرسمية.

ثم قم بالبحث علي المنصة الرسمية لمظلتي.

انقر علي خانة البحث الخاصة بالوجبة الأخيرة كما موضح أمامك.

قم بالبحث علي القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية ثم قم بالضغط عليها.

سوف يظهر أمامك علي الفور كشوفات بأسماء المواطنين الذين تم قبولهم من قبل الرعاية الاجتماعية.

من هنا تستطيع البحث عن اسمك بكل سهولة وذلك بإدخال اسمك والمحافظة التي تعيش فيها.

أخيرا قم بالضغط علي زر تحميل هذه الكشوفات والإطلاع عليها في أي وقت متي تشاء.

تعرف علي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023