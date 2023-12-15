تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة طريقة ضبط القناة لمتابعة المباراة

مباراة الأهلي المصري واتحاد جَدَّة السعودي، في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، هذه المباراة هي مواجهة بين فريقين من أقوى الفرق في العربية، يدخل الأهلي المصري هذه المباراة وهو في أفضل حالاته، حيث يسعى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه. أما اتحاد جَدَّة السعودي، فهو يسعى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، ويمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك، نتوقع أن تكون هذه المباراة قوية ومثيرة، فمَا هو تردد القنوات الناقلة للمباراة.

ما هي طريقة ضبط قنوات ssc على جهاز الاستقبال؟

لضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. ابحث عن قائمة “البحث عن القنوات” أو “البحث اليدوي”. حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط تردد القناة عليه. أدخل التردد ومعدل الترميز واستقطاب القناة. اضغط على زر “بحث” أو “بَدْء”.

بمجرد العثور على القناة، يمكنك حفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

ما هو تردد قنوات ssc على القمار الصناعية؟

يمكنك متابعة قنوات ssc على اكثر من قمر صناعي، وفيما يلي نذكر لك تردد القناة على ثلاث أقمار صناعية، هي العرب سات، والنايل سات، وقمر بدر سات:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 12523 نايل سات عمودي 3/4 27500 12380 عرب سات رأسي 5/6 27500 12418 بدر سات أفقي 3/4 27500

يمكنك الآن ضبط القناة على أي من الأقمار الصناعية ومتابعة المباراة.