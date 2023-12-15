لينك tawdif.men.gov.maنتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2024 التعاقد بالمغرب

أوضحت وزارة التربية المغربية، أن من المؤكد أن يتم الإعلان عن نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة التعليم في يوم الأربعاء والذي سيوافق 13 من ديسمبر، ذلك علي طريق إرسال رسالة نصية عبر الجوال الخاص بكل مرشح حيث يترقب المرشحين النتائج بفارغ الصبر، تبذل وزارة التربية الوطنية قصاري جهودها بمراجعة الأوراق بكل نزاهة وشفافية، من أجل الإعلان عن النتائج في أقرب وقت.

كيفية الحصول علي نتيجة مباراة التعليم

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية الإلكتروني.

إدخل الإسم وكافة البيانات الشخصية كما موضح أمامك.

إضغط علي زر الإستعلام، ستظهر أمامك النتيجة علي الفور

تعرف شروط التسجيل في مباراة التعليم 2023

يجب علي المتقدم أن يكون معه الجنسية المغربية.

يشترط علية أن يكون مقيم بأراضي المغرب.

ينبغي علي المتقدم أن لا يزيد عمرة عن 30 سنة.

يجب علي المتقدم بأن يكون حسن السير والسلوك.

يشترط علي المتقدم أن لايكون عليذمة عمل إخر.

يشترط علية أيضا أن يكون معة شهادات أخري باإضافة الي الشهادة الجامعية.

نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم

حيث اجتازت جهة الشرق1428 منصب، إنشغلت جهة درعة تافيلالت ب 1528 منصبا وايضا جهة الداخلة واد الذهب 86 منصب، إجتازت بني ملال خنيفرة 1961 منصبا، بينما جهة كلميم واد نون 323 منصبا، أخدت جهة مراكش أسفي 2503منصبا بينما تطوان الحسيمة 2184 منصبا، تم توزيع 3888 منصبا للدار البيضاء سطات، اجتازت جهة العيون الساقية الحمراء216 منصبا وجهه الرباط سلا القنيطرة 2826 منصبا وسوس ماسة 1326 منصبا بينما أخذت فاس مكناس 1730 منصبا، هذا كان التوزيع المناصب حسب كلج جهه حيث يعادل 20 ألف منصب.