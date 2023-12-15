“هتتفرج من غير فلوس!!”.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة في كأس العالم للاندية 2023 على كل الاقمار

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة، الآن يتزايد البحث عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة حتى يتمكنوا من متابعة تلك المباراة الهامة والمصيرية لكلا الفريقين، حيث أن الفائز سيتأهل للدور القادم فيما سيودع الخاسر البطولة، وخلال تلك السطور سنقدم لكم القنوات المجانية الناقلة للمباراة بأعلى جودة.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة

ويمكنك الآن بكل سهولة ضبط وادخال تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة على جهاز الريسيفر الخاص بك لتتمكن من استقبالها ومتابعة المباراة بدون دفع أي مبالغ مالية، حيث أن تلك القنوات مجانية ومفتوحة، وتلك القنوات هي:

1- قناة Varzesh HD، تبث على القمر صناعي: إنتل سات 62 شرق بتردد: 11555

– الاستقطاب: رأسي V

– معدل ترميز 30000

2- قناة Football HD

– قمر صناعي: الياه سات

– التردد: 11785

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

3- قناة CBC Sport HD

– قمر صناعي: Europe*Star 1

– التردد: 11135

– الاستقطاب: أفقي H

– الترميز: 27500

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

أما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي على نايل سات وعرب سات فهو:

تردد قناة ssc على نايل سات:

أولا قم بضبط التردد: 12523

ثانيا قم بكتابة معدل الاستقطاب: عمودي

ثالثا قم باختيار معامل تصحيح الخطأ: 3/4

رابعا قم بضبط معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على عرب سات:

أولا قم بكتابة التردد: 12380.

ثانيا قم بكتابة القمر الصناعي: عرب سات.

ثالثا قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قم بكتابة معدل الاستقطاب: رأسي

رابعا قم بكتابة معدل الترميز: 27500

ويمكنك متابعة نتيجة مباراة الاهلي واتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية عبر تلك القنوات، وقد تمكن النجم علي معلول من احراز الهدف الاول للمارد الاحمر في الدقيقة 21 من عمر الشوط الاول.