المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ماهي المستندات المطلوبة ؟

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، حيث قامت وزارة العمل بتقديم هذا الدعم للمواطنين الذين لم يستطيعوا توفير متطلبات الحياة اليومية، فهو نوع من المساعدة للأسر الفقيرة وأصحاب الأمراض أو العاطلين عن العمل، فتوفر لهم الحكومة هذه الإعانة المساعدة لينالوا عيشا كريمًا، ولكي يتم صرف هذا الدعم لابد من تقديم مستندات تثبت فيها أحقيتك بالدعم، ما هي المستندات المطلوبة، وكيف يتم التسجيل في الرعاية هذا ما سنذكره في الأسطر التالية.

المستندات المطلوبة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تشمل المستندات المطلوبة للمشمولين في الرعاية الاجتماعية على ما يلي:

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة. إرفاق صورة من بطاقة التموين. تقديم نسخة من بطاقة الإقامة. صورة من شهادة الجنسية العراقية. عدد 2 صورة شخصية حديثة التصوير. صورة من السجل المدني من إدارة الأحوال المدنية من المحافظة التابع لها المتقدم. شهادة من مكتب العمدة أو مجلس المحافظة للحصول على معاش الرعاية الاجتماعية، تثبت استحقاقك للدعم.

بعد توفر هذه المستندات يمكنك التوجه إلى منصة مظلتي لتقوم بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية.

ما هي طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكن للمواطنين العراقيين التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق من طريق منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أو الدخول على منصة مظلتي. اضغط على “استمارة التسجيل” وعبئ استمارة الطلب للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية. قم بكتابة معلوماتك الشخصية، وأرفق الأوراق والمستندات المطلوبة. الاحتفاظ برقم التسجيل حتى ظهور نتيجة الرعاية.

يمكنك بعد ذلك متابع منصة مظلتي للاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.