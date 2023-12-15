رزقك وصلك لحد عندك “زيادة معاشات شهر يناير 2024 بأثر رجعي” + 500 جنية بمناسبة السنة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة معاشات شهر يناير 2024 وذلك عبر الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث ينص القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% في بداية كل عام وذلك في شهر يوليو من كل عام ومن المتوقع أن يتم تبكير موعد صرف زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 للتخفيف على المواطنين ومن الجدير بالذكر أن يتم صرف المعاشات يوم 1 يناير 2024 و خلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول زيادة معاشات شهر يناير 2024.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمعاشات عن زيادة معاشات شهر يناير 2024 وذلك بنسبة 15% حيث يتم زيادة المعاشات كل عام في يوليو طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات ومن المتوقع أن يتم تبكير موعد زيادة المعاشات لشهر يناير 2024 وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء أسعار جميع السلع الأساسية ، حيث تم زيادة المعاشات في شهر أبريل 2023 قبل ثلاثة أشهر من موعد زيادة المعاشات في شهر يوليو 2023.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بعد معرفة موعد زيادة معاشات شهر يناير 2024 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يناير لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024 ، ويستطيع جميع المواطنين صرف معاشات شهر يناير 2024 من خلال جميع مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات المصرية.