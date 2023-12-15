قبضتوا الزيادة ولا لا؟!! .. تحميل كشوفات المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2024

نقدم للمواطنين دليلًا عمليًا حول كيفية الاطلاع على الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة للعام 2024، يتساءل العديد من المواطنين حاليًا، خصوصًا عبر محركات البحث مثل “جوجل”، حول كيفية استعلامهم عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي شرحنا لكيفية تنفيذ هذه الخطوات للعام 2024.

كشوفات المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2024