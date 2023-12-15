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قبضتوا الزيادة ولا لا؟!! .. تحميل كشوفات المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2024
نقدم للمواطنين دليلًا عمليًا حول كيفية الاطلاع على الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة للعام 2024، يتساءل العديد من المواطنين حاليًا، خصوصًا عبر محركات البحث مثل “جوجل”، حول كيفية استعلامهم عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي شرحنا لكيفية تنفيذ هذه الخطوات للعام 2024.
كشوفات المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2024
- عندما يتعلق الأمر بالاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، يمكن للمواطنين اتباع سلسلة من الخطوات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
- يشدد على أن الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط المخصص https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
- بعد ذلك، يقوم المستفيد بإدخال رقمه القومي والنقر على أيقونة “استعلام“وفي لحظات قليلة، يظهر مستخدمو الخدمة بياناتهم المرتبطة ببرنامج تكافل وكرامة.
- تشمل هذه البيانات حالة الطلب، سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا، بالإضافة إلى أسباب الرفض إن كان الأمر كذلك.
- ويكون التسجيل أيضًا مشروطًا بتقديم صورة من بطاقة التموين وقيود مدرسية للأطفال والشهادات اللازمة للأحوال الخاصة كشهادة الوفاة أو الطلاق.
- الوثائق الإضافية مثل اقرار الوصاية للأيتام وشهادة السجن تعزز الشمولية في البرنامج.
- ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاطلاع على مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك حالة الطلب والتحقق من قبوله أو رفضه.
- كما يتيح البرنامج فتح نافذة على البيانات المتعلقة بالأسرة، مما يسهل عليهم فهم مدى تأثير البرنامج على حياتهم.
- وبالتالي، يعزز برنامج تكافل وكرامة التواصل الشفاف والفعّال بين الجهات المسؤولة والمستفيدين، مما يسهم في تحقيق أهدافه في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية الاجتماعية المستدامة.