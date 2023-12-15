تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع رواتب الموظفين شهر ديسمبر!! .. أحسب بالورقة والقلم هتقبض كام بالضبط

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة حيث لم يتبقى سوى ايام قليلة ويتم صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، وقد أعلنت وزارة المالية ان سيتم صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر يالزيادة الجديدة يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 ويتمكن جميع الموظفين صرف رواتب شهر ديسمبر من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع شوارع الجمهورية ، وخلال السطور التالية نكشف عن المزيد من المعلومات حول رواتب الموظفين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية في بيان خاص عبر موقعها الرسمي وعبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ، ويستعد جميع المواطنين العاملين بمختلف الهيئات والمديريات المختلفة لصرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الاخيرة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

بعد معرفة موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر يالزيادة الجديدة يبحث الكثير من الموظفين عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والذي تم زيادة ليصل إلى 4000 جنيهًا وتم زيادة الحد الأدنى للاجور لجميع الطبقات الوظيفية المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الادنى للأجور مرتين خلال عام 2023 المرة الأول في شهر أبريل 2023 والمرة الثانية خلال شهر سبتمبر 2023.