“بورصة الدواجن” تُعلن سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق المحلية أمام المستهلكين

سعر كرتونة البيض، يعتبر معرفة سعر كرتونة البيض واحد من الأمور الهامة في الوقت الحالي نظراً لتغيير البورصة الخاصة بالبيض بشكل يومي ولذلك عدد كبير جداً من التجار الذين يهتمون بشراء البيض والكثير من الأشخاص الآخرين نظرا لأن البيض من السلع المستهلكة بشكل كبير جداً ولابد من توافرة في الأسواق يبحث الجميع عن سعر البيض بصورة مستمرة والبورصة الخاصة بالبيض تتغير في الفترة الأخيرة بشكل مستمر وسوف نتعرف بالتفصيل في المقالة عن سعر كرتونة البيض اليوم.

سعر كرتونة البيض

‏تم الإعلان عن سعر البيض اليوم في البورصة الخاصة بالدجاج لتصل سعر الكرتونة 125 جنيه، وتم الإعلان من قبل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الحكومة سوف تسعى جاهداً لتوفير البيض والدواجن بشكل كبير جداً حتى تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ ويساعد ذلك على حياة أفضل للمستهلك فالحكومة تسعى جاهدةً في محاولة السيطرة على الأسعار بشكل كبير.

وكان القرار الذي تم إصداره من قبل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن هناك أخبار حول تقليل سعر الفراخ البيضاء ليصل الكيلو إلى 65 جنيه من المزارع وأيضاً يصل سعر البيض من المزارع 115 جنيه فقط كل هذه جهود تحاول أن تبذلها الدولة لكي يتم تسهيل الأمور على المستهلكين.

حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر 100 مليار جنيه

‏الدواجن في مصر تحتاج الي 100 مليار جنية يعمل تحت زراعتها 3 ملايين من العمال، فهناك منظومة كبيرة جدا تضم مجموعة من المنشآت الضخمة التي يتم فيها الاهتمام بصناعة الدواجن وعددهم 38 ألف منشأة وتتمثل في : مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات”.

‏ختماً لموضوعنا سعر البيض اليوم لقد تناولنا أسعاره بالتفصيل وكل ما يتعلق بأسعار البيض.