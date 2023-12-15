الآن .. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 جميع المحافظات الشرقية والبحر الأحمر

تزايد البحث لدى الطلاب عن جداول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، بهدف التعرف على تواريخ بداية هذه الامتحانات، يسعى الطلاب إلى التحضير المبكر والعمل الجاد من أجل تحقيق أفضل النتائج، مدركين أهمية الاستعداد المسبق للحصول علي أعلي الدرجات في كافة المواد الدراسية، لذا يتعرض موقع ( البديل ) جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول في عدد من المحافظات.

‎جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول منتصف يناير 2024 القادم، مستمراً حتى الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وقد قامت بعض الإدارات التعليمية بالفعل بالإعلان عن جداول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الأول، فيما يُتوقع أن تُعلن الإدارات والمديريات الأخرى عن جداولها تباعًا.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الشرقية

يوم الثلاثاء 9 يناير 2023 : مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 11 يناير 2023 : مادة الكيمياء ومادة التاريخ.

يوم الأحد 14 يناير 2023 : مادة الفيزياء ومادة الفلسفة.

يوم الثلاثاء 16 يناير 2023 : مادة الجغرافيا.

يوم الخميس 18 يناير 2023 : مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 22 يناير 2023 : مادة الأحياء ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول البحر الأحمر

الأحد 14 يناير : اللغة العربية – أحياء.

الثلاثاء 16 يناير : رياضيات – تاريخ.

يوم الخميس 18 يناير : الثانية – الكيمياء.

الأحد 21 يناير : فيزياء – جغرافيا.

الثلاثاء 23 يناير : اللغة الأجنبية الأولى – الفلسفة والمنطق.

يعتبر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الأول من الأمور التي أشغلت انتباه طلاب المرحلة الثانوية في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024.