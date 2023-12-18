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ssc sport استقبلها بجودة عالية تردد قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى وفلومينينسي اليوم
تردد قناة ssc 1 على النايل سات 2023
الجميع الآن في حالة انتظار لمباراة الليلة التي ستكون ما بين الأهلي ونادي الاتحاد، ولذا أهم ما يشغل بال الجميع هو قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى وفلومينينسي حتى يتمكن من مشاهدة المباراة للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ للذهاب إلى الاستاذ، وتعرض المباراة في تمام 8:00 مساءً بتوقيت مصر، أما توقيت السعودية تكون التاسعة مساءً.
تردد قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى
من المفترض أن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة فلومينينسي والأهلي اس اس سي السعودية المشفرة،، فهي أخذت هذه المباريات بشكل حصري مقتصر عليها فقط، وإليكم تردد القناة وهو كالآتي:
تردد قنوات ssc على بدر سات
- التردد: 12418
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: رأسي.
تردد قناة SSC على نايل سات
التردد: 12523.
القمر الصناعي: النايل سات.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
تردد قناة ssc عرب سات
- التردد هو 12380.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: رأسي.
موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية
تم تحديد موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية ومتى ستقام، وأماكن تواجد الأندية، وإليكم موعد المباريات وهي كالآتي:
- أولًا مباريات ربع النهائي ما بين الأهلي واتحاد جدة تلك المباراة ستكون الثامنة مساءً في القاهرة التاسعة في جدة، يتم لعب هذه المباراة في ملعب الجوهرة.
- الربع الثاني تكون ما بين أوراوا الياباني مع ليونيل مكسيكي المباراة كانت الجمعة الرابعة والنصف عصرًا في استاد الأمير فيصل.
- نصف النهائي الأول النادي البرازيلي فلومينيسي والأهلي لأنه الفريق الفائز في ربع النهائي الأول الإثنين الثامن عشر من ديسمبر في تمام الثامنة مساءً داخل ملعب الجوهرة.
- أما عن نصف النهائي الثاني ما بين مانشستر سيتي مع الفائز بالربع النهائي الثاني تعقد المباراة بتاريخ 19 من ديسمبر الثلاثاء الثامنة مساءً في ملعب الجوهرة
- انتهاء كأس العالم للأندية 22 من ديسمبر الثامنة مساءً أيضًا في ملعب الجوهرة.
- مباراة المركز الثالث ستكون الجمعة 22 من ديسمبر 4:30 مساءً في استاد الأمير عبد الله.