ssc sport استقبلها بجودة عالية تردد قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى وفلومينينسي اليوم

الجميع الآن في حالة انتظار لمباراة الليلة التي ستكون ما بين الأهلي ونادي الاتحاد، ولذا أهم ما يشغل بال الجميع هو قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى وفلومينينسي حتى يتمكن من مشاهدة المباراة للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ للذهاب إلى الاستاذ، وتعرض المباراة في تمام 8:00 مساءً بتوقيت مصر، أما توقيت السعودية تكون التاسعة مساءً.

تردد قنوات ssc المشفرة الناقلة لمباراة الأهلى

من المفترض أن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة فلومينينسي والأهلي اس اس سي السعودية المشفرة،، فهي أخذت هذه المباريات بشكل حصري مقتصر عليها فقط، وإليكم تردد القناة وهو كالآتي:

تردد قنوات ssc على بدر سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة SSC على نايل سات

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc عرب سات

التردد هو 12380.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية

تم تحديد موعد عرض مباريات كأس العالم للأندية ومتى ستقام، وأماكن تواجد الأندية، وإليكم موعد المباريات وهي كالآتي: