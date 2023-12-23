البصل وصل لـ 40 جنية.. تعرف على سعر الخضار اليوم في مصر

سعر الخضار اليوم، أيضاً الخضار هو واحد من السلع المستهلكة بشكل كبير جداً في الأسواق المصرية ولذلك عدد كبير جداً من التجار والمزارعين يتساءلون عن أسعار الخضار اليوم، حرصاً منهم على التعرف على الأسعار وكيفية سير العمل في الأسواق وعلى الرغم من اتباع نظرية تخفيض الأسعار الموجهة من قبل الحكومة حتى يتم التحكم في أسعار الخضار إلا أن هناك لازال يحدث تباين بين أسعار الخضار بشكل يومي وسوف نتعرف على سعر الخضار اليوم.

سعر الخضار اليوم

‏يوميا منذ فترة زمنية قصيرة بدأت أسعار الخضار في الأسواق تتبع بشكل يومي وتختلف عن اليوم السابق له ولذلك عدد كبير جداً من المستهلكين يتسائلون بصورة يومية عن أسعار الخضار في الأسواق وخصوصا البصل والطماطم والبطاطس ونظراً لارتفاع السعر الخاص بالبصل في الأسواق ليصل إلى 30 جنيه أو أكثر قامت الحكومة بمحاولات كثيرة منها منع تصدير البصل إلى الخارج لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتى يتم إرجاع السعر الاصلي الخاص بالبصل والتحكم في ارتفاع سعره بشكل مؤكد.

اسعار الخضار في مصر

سجل متوسط سعر الطماطم فى الأسواق 11ونص جنيه/ كيلو.

‏وصل سعر كيلو البطاطس في الأسواق المصرية إلى 18 جنيه ونصف للكيلو الواحد.

‏بينما سعر الليمون وصل متوسط سعر الكيلو إلى 14 جنيه ونص.

‏بينما وصل متوسط سعر كيلو البامية في الأسواق إلى 40 جنيه للكيلو تقريباً.

‏بينما وصل سعر كيلو الملوخية في الأسواق إلى 11 جنيه تقريباً.

‏بينما وصل السعر الليفت في الأسواق ستة جنيه ونصف للكيلو.

‏بينما وصل متوسط السعر الكوسة في الأسواق إلى 13 جنيه للكيلو.

‏بينما وصل متوسط سعر الكرنب في الأسواق إلى 20 جنيه للوحدة المتوسطة.

‏ختاماً لموضوعنا سعر الخضار تم تناول سعر أغلب أنواع الخضار في الأسواق.