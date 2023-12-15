“التطبيق خلال ايام معدودة”.. التأمينات تقرر رفع الحد الادنى والاقصى للمعاشات.. الكل هيرقص من الفرحة!!

في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع الضرورية والغير ضرورية بشكل لافت للنظر، زفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرى سارة لكافة المستفيدين من المعاشات، حيث من المقرر أن يتم رفع الحد الادنى والاقصى للمعاشات بداية من مطلع يناير القادم تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، واليكم التفاصيل.

رفع الحد الادنى والاقصى للمعاشات

حيث قررت التأمينات الاجتماعية رفع الحد الادنى والاقصى للمعاشات وفقا لأحكام القانون الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وقد أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريح سابق، أن الحد الأدنى للمعاشات الذي يبلغ 1105 جنيهات، سيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه بزيادة تبلغ 195 جنيهًا، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاشات الذي يبلغ الآن 8720 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه بزيادة قدرها 1280 جنيهًا في الاول من يناير المقبل.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

ومن المعروف أن المستفيدين من من منظومة المعاشات يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، مع اقتراب العام الميلادي الجديد، حيث ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المعاشات، لـ 11 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم 1 يناير 2024، على أن زيادة المعاشات بنسبة قد تصل إلى 15%، وفقًا قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على منح المتقاعدين زيادة سنوية، بحد أقصى 15%، بموجب نصوص القانون في 30 يونيو من كل عام في الأول من يوليو، وهي نفس آخر نسبة طبقت العام المالي الحالي، وينتظر المتقاعدون تطبيقها خلال العام المالي المقبل.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2024

ويمكنك الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: