استقبل الآن أقوى الترددات “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” شاهد الطبيعة 2024
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم قنوات الأفلام الوثائقية وسلاسل البرامج التعليمية المفيدة ويبحث الكثير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لمشاهدة العديد من الأفلام العلمية والتاريخية المميزة وتعمل قناة ناشيونال جيوغرافيك على تحديث ترددها باستمرار بجودة تناسب جميع المشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط وتحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك بنسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وذلك لمشاهدة الحلقات الجديدة من البرامج الوثائقية والتعليمية والطبية المفيدة وتعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي محتواها باللغتين العربية والانجليزية كما تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى مميز للصغار والكبار ويعرض حياة جميع الحيوانات في قاع البحار أو في الغابات والمحيطات أو في الجليد وأمريكا الشمالية وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد :12226
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3\4
- الجودة : SD
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11804
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 4\3
- الجودة : SD
برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
بعد معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يبحث الكثير من المشاهدين عن البرامج التي تعرض على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك خلال شهر ديسمبر 2023.
- برنامج مستشفى المعجزات.
- حلقات مطار دبي الدولي.
- سمكة التونة العنيدة.
- برنامج يوميات طبيب بيطري.