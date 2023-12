المتميز .. إجابات المهام الأدائية لغة إنجليزية خامسة ابتدائي ترم أول

تم نشر نماذج مهام الأداء لمادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي في سلسلة المتميز للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وتمت الإجابة على هذه المهام، ووفقًا للنظام الجديد لتقييم الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية، يُجري اختبار الطلاب في مهام الأداء قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

إجابات المهام الأدائية لغة إنجليزية خامسة ابتدائي ترم أول

تجري امتحانات المهام الأدائية وسط اليوم الدراسي بإشراف معلم المادة، حيث يتم تخصيص درجة نهاية عظمى تبلغ 35 درجة لهذه المهام، يُشترط أن يحقق الطالب نجاحًا في هذه المهام ليكون قادرًا على تجاوز المقرر الدراسي.

Sports in Egypt are various. Football is the most popular sport. The players in each sport wear and use different equipment. write about: 1.What’s your favorite sport ؟ 2. Are you good or bad at ؟ 3. Which equipment do you use to play it ؟ 4. What do you wear ؟



الإجابة

There are many sports in Egypt. My favorite sport is football. I’m very good at it. I use a ball to play it. I wear my football boots and my football boots and my football shirt to play football. I play football on a pitch.