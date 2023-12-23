“Link” الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم الهوية 2024// شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم الهوية، يعد معاش تكافل وكرامة من أهم المعاشات التي تم تقديمها من قبل الدولة المصرية لكي يتم التمكن من مواجهة الصعوبة المعيشية التي يواجهها العديد من الأسر داخل نطاق الدولة نظرًا لصعوبة الأحوال الاقتصادية، لذلك يتساءل العديد من تلك الأسر عن الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم الهوية، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على تلك الطريقة وأهم ما يدور حول هذا المعاش من تفاصيل.

الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم الهوية

يزداد البحث بشكل ملحوظ عن معاش تكافل وكرامة وعن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عنه، فهو دعم مالي يدعم إلى الأسر المستحقة وفقًا لعدد من الشروط، أما بالنسبة عن خطوات الاستعلام عن المعاش تكون كما يلي:

فتح الموقع الخاص بوزارة التضامن من هنا .

اختر أيقونة تكافل وكرامة من الخيارات التي تعرض أمامك.

اكتب الرقم القومي الخاص بك.

قم بعد ذلك بالضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن عند الإعلان عن معاش تكافل وكرامة عن الشروط المفروضة لكي يتم الاستفادة من هذا المعاش بشكل مباشر بعد التقديم عليه، وتكون كما يلي:

يلزم أن يقدم الشخص بيان تفصيلي عن الحالة المادية التي يعيش عليها وظروف معيشته هو وأسرته.

عدم عمل المتقدم في أحد القطاعات المتاحة داخل الدولة ولها دخل ثابت سواء حكومية أو خاصة.

ألا يمتلك أراضي وممتلكات تساعد في الحصول على دخل مستمر.

يمتلك الجنسية المصرية.

من هنا نكون تعرفنا على أهم الخطوات التي يتم الاستفادة منها لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وغيرها من التفاصيل الأخرى.