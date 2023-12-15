بشرى سارة للجميع “زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر ديسمبر 2023” .. استعلم عن راتبك

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين العراقيين في سن التقاعد عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العاملة للمتقاعدين والحكومة العراقية حيث يعتبر المتقاعدين شريحة كبيرة في المجتمع العراقي وقد قررت الحكومة العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها كافة المواطنين العراقيين وخلال السطور التالية نكشف عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يبحث الكثير عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يناير 2024 حيث يمثل المتقاعدين نسبة كبيرة من المجتمع وتهتم الحكومة العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق بشكل كبير مما يكلف الحكومة العراقية الكثير من الأموال ، وذلك من أجل تحسين الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية للكثير من المواطنين العراقيين المتقاعدين ، كما تهتم الحكومة العراقية بتوفير الدعم الصحي والتأمين للكثير من المتقاعدين في الفترة الاخيرة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق يبحث الكثير من المتقاعدين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ديسمبر 2023 وذلك يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ، حيث من المحدد أن يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 26 من كل شهر ميلادي ويمكن الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين من خلال الخطوات التالية: