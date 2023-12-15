رسميًا بداية من ديسمبر “موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين” .. هي دي الأخبار الحلوة

يبحث الكثير من الموظفين عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 4000 جنيهًا مع بداية العام الميلادي الجديد وذلك لموظفي القطاع الخاص وفق ما أعلن المجلس القومي للأجور تحت رئاسة الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتتم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي القطاع الخاص في شهر يناير من كل عام وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين وذلك مع صرف رواتب شهر يناير 2024 وذلك وفق ما ينص عليه القانون حول زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص مع بداية كل عام ، كما سيتم اضافة علاوة دورية سنوية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وذلك بقيمة 3% من الاشتراك التأميني الخاص بكل موظف ، وسيتم تطبيق كافة القرارات الجديدة التي اتخذها المجلس القومي للأجور في شهر يناير 2024.

موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للمعاشات

بعد معرفة موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للمعاشات وذلك يوم 1 يناير 2024 وفق ما أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يرتفع إلى 1300 جنيهًا مصريًا ،ويبلع الحد الأقصى للمعاشات في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيهًا.