بالتزامن مع موعد الإيداع “رسميًا زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 الف دينار” لكل مستفيد

في خضم الظروف الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الشعب العراقي، تبرز قضية زيادة رواتب المتقاعدين كمحور أساسي للنقاش والاهتمام، يشهد الوضع المالي للكثير من المتقاعدين في العراق على تحديات متزايدة، حيث يعبرون عن تطلعاتهم إلى تحسين أوضاعهم المالية وتعزيز رفاهيتهم في ظل التضاؤل المستمر للقوة الشرائية، إن المتقاعدين، الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، يمثلون جزءًا لا يتجزأ من هيكل المجتمع العراقي، ولهم دور فعّال في المساهمة في التنمية والاستقرار وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للمتقاعدين والحكومة العراقية عن قرار بزيادة رواتب المتقاعدين، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لهذه الشريحة الهامة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين العراقيين، وتحسين مستوى حياتهم وظروفهم المعيشية.