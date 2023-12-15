رزقك جايلك وبزيادة 500 جنية “زيادة معاشات شهر يناير 2024” .. أحلى الأخبار بمناسبة السنة الجديدة

تعكس زيادة المعاشات في عام 2024 التزامًا راسخًا من الحكومة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من رفاهية المواطنين بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، يتوقع أن تكون هذه الزيادة التي تبلغ 15% سنويًا، خطوة إيجابية تعزز الحياة المعيشية لأكثر من 11 مليون مواطن.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين، حيث من المتوقع أن تلقى الفئات الاجتماعية الضعيفة دعمًا إضافيًا لمعالجة التحديات المالية التي قد تواجهها، يتوقع أيضًا أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

من الجانب الفني، يتضمن القرار رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%، مما يعكس التركيز على دعم الأفراد الذين يعتمدون على هذه المعاشات.

يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة في الدعم المالي للأفراد، حيث سيشهد الأفراد الذين يعتمدون على معاش قيمته 1105 جنيهات زيادة تصل إلى 195 جنيهًا.

مع التركيز على تسهيل عملية صرف المعاشات، يمكن للمستفيدين استلام دعمهم بسهولة من خلال مجموعة من الوسائل المتاحة، بما في ذلك البريد المصري، وشركة فورى، وماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، هذا يسهم في تيسير العملية وضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين في الوقت المناسب.

تتبنى الحكومة بهذا القرار نهجًا مستدامًا لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين ظروف الحياة لمختلف جوانب المجتمع، ويعكس هذا الإجراء التفاعل الفعّال مع احتياجات وتطلعات المواطنين، مساهمًا في بناء مجتمع يعتمد على المساواة والعدالة الاجتماعية.