ألحق ذاكر عشان مافيهاش تأجيل “موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024” .. لجميع الصفوف

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث جميع الطلاب و أولياء الأمور عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم 14 يناير 2024 هو موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 وذلك لجميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، وسيتم اعلان جدول امتحانات نصف العام من قبل المديريات التعليمية في الأيام القادمة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024.

موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 والتي اقترب موعدها حيث تبدأ امتحانات نصف العام يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 للصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الاعدادي والصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي ، وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات يوم 18 يناير 2024 ، وتبدأ امتحانات التعليم الفني يوم 9 يناير 2024.

موعد بداية اجازة نصف العام 2024

بعد معرفة موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 نوجه أنه تنتهي امتحانات نصف العام يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في جميع المحافظات ، كما تبدأ اجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين متتاليين وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب يستعدون جيدا لامتحانات نصف العام بالمذاكرة ومراجعة ما تم دراسته خلال العام الدراسي ، وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن جميع الامتحانات تأتي لتقييم مستوى فهم وإدراك لما تم دراسته.