قدرها 600 جنية “رواتب الموظفين شهر ديسمبر يالزيادة الجديدة” .. مبروك عليكم الزيادة

في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة في جمهورية مصر العربية، تبرز قرارات حكومية ذات أهمية بارزة، يتسم أحد هذه القرارات بإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطوة استراتيجية، حيث تتجسد هذه الخطوة في رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي هذا القرار في إطار رؤية حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

رواتب الموظفين شهر ديسمبر يالزيادة الجديدة