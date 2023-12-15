منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية لكل مواطن .. أعرف الشروط والأوراق المطلوبة والخطوات التسجيل

يبحث الكثير من المواطنين من العمالة الغير منتظمة عن رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير رواتب العمالة الغير منتظمة للكثير من المواطنين خلال الأيام القادمة وقبل بداية العام الميلادي الجديد حيث يتم صرف رواتب العاملة الغير منتظمة كل ثلاثة أشهر ، ويتم صرف راتب العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه وخلال السطور التالية نكشف عن رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.

رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين عن رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي حيث قامت وزارة القوى العاملة بتفعيل رابط التسجيل في منحة العمالة بالرقم القومي وذلك للعمالة الغير منتظمة والذين تأثرت أعمالهم في ظل التضخم الاقتصادية و غلاء أسعار جميع الخامات والمنتجات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وإليكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

أولًا يجب الدخول عبر موقع القوى العاملة من هنا. ثم قم بتسجيل الدخول. أو قم تسجيل البيانات لأول مرة. ثم اضغط على “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من الرقم القومي والاسم ومحل الإقامة. ثم قم بارسال رقم الهاتف لاستلام رسالة العمالة الغير منتظمة عليه. ثم اضغط على “ارسال الطلب”. قم بالاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

بعد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وهي كالتالي: